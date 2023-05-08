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ما مصير الطلاب المصريين الدارسين بالسودان والمقيدين بجامعات غير معتمدة؟

الإثنين، 08 مايو 2023 10:27 ص
ما مصير الطلاب المصريين الدارسين بالسودان والمقيدين بجامعات غير معتمدة؟ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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وضع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور عددا من الضوابط الخاصة بقبول تحويل الطلاب المصريين العائدين والدارسين فى جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان لقبول تحويلهم للقبول فى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

 

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة أنه فيما يخص الطلاب المقيدين بجامعات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

وأشار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية إلى أنه مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.
 
وكان ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، أمس الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.
 
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.
 
وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

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قبول طلاب السودان العائدين من السودان الجامعات غير المعتمدة



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