للمرة الثانية بتاريخ القضاء.. المستشارة داليا محمود تمثل النيابة أمام الجنايات

كتب عبد الله محمود

للمرة الثانية فى تاريخ القضاء المصري، مثلت إحدى عضوات هيئة النيابة العامة الادعاء أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، قامت المستشارة داليا محمود تمثيل النيابة، في قضية اتهام زوج بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى منطقة النزهة، لتكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ القضاء المصري التي تمثل فيه سيدة النيابة العامة أمام هيئة محكمة.

وكانت المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام، قد مثلت النيابة العامة أمام محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا بـت "قتل محامى كرداسة".

وعن الواقعة كشفت بعد تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان فريق من رجال المباحث، أستمع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة الزوج إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.