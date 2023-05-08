قطع المياه عن بعض قرى مركزى أهناسيا ببنى سويف غدا لتطهير محطة براوة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه غدا عن قرى الدير، براوة ومنشية الحاج بمركز أهناسيا غرب بنى سويف من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه براوة مركز أهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة "خلال اليومين المذكورين" نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطتين لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركزين تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.