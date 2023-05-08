طلاب النقل يواصلون آداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية

كتب ــ محمود طه حسين

واصل طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة أداء امتحانات نهاية العام الدراسى الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الامتحانات إلكترونيا على التابلت، إضافة إلى جزء ورقى، كما يمتحن طلاب الإعدادية والابتدائية ورقيا فى المدارس، حيث أكدت المديريات التعليمية أن الامتحانات تسير بشكل منضبط ويتم حل مشكلة تحدث داخل لجان الامتحانات، مع توفير الهدوء للطلاب داخل لجان السير.

وأوضحت، أن الأسئلة جاءت وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مشيرة إلى أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، واختيار من متعدد كما أن سيستم الامتحان الإلكترونى يعمل بشكل جيد دون مشكلات أو شكاوى .