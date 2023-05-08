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ضياء رشوان: عدد الجهات المشاركة بالجلسة الافتتاحية أكبر بكثير مما كنا نتوقع

الإثنين، 08 مايو 2023 11:54 م
ضياء رشوان: عدد الجهات المشاركة بالجلسة الافتتاحية أكبر بكثير مما كنا نتوقع ضياء رشوان
كتب الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء اتخذ نوعين من القرارات وأصدر بيانين متصلين ومنفصلين فى نفس الوقت، لافتا إلى أن البيان الأول يحمل تفاصيل من جلسات الأسبوع الأول للحوار.
 
أضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن وسائل الإعلام ستكون حاضرة فى جميع الجلسات، لافتا إلى أن عدد الأطراف والجهات المشاركة فى افتتاح جلسات الحوار الوطنى أكبر بكثير مما كنا نتوقع وعكست كل فئات مصر، وبالتالى وجب علينا فى هذا البيان نوجه شكرنا لكل هذه الأطراف.
 
وأوضح ضياء رشوان أن كل هذه الأطراف المشاركة ستتكاتف الفترة المقبلة حول الجلسات وما يفضى له الحوار من مقترحات ترفع لرئيس الجمهور الذى لن يتأخر عن اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الشعب المصرى، لافتا إلى أن الجزء الثانى من البيان خاص بقرارات العفو الرئاسى التى اتخذها الرئيس السيسى فى اتجاه بعض المحكوم عليهم.
 
 
 

الحوار الوطنى

ضياء رشوان

جلسات الحوار الوطنى

الجلسه الافتتاحيه للحوار الوطنى



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