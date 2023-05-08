اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 11:45 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلق مفاعلات محطة زابوروجيه النووية بسبب ما وصفته"استفزازات كييف"

الإثنين، 08 مايو 2023 10:24 م
روسيا تعلق مفاعلات محطة زابوروجيه النووية بسبب ما وصفته"استفزازات كييف" محطة زابوروجيه النووية
أ ش أ

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أعلن يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة روسيا، إن تشغيل الوحدات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم تعليقه بسبب ما وصفه الاستفزازات والإجراءات غير المتوقعة من جانب نظام كييف.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تصريحات باليتسكي، الإثنين: " ان مستوى المياه في حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود" .. مشيرا إلى أن المفاعل الخامس في وضع الاستعداد".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أعلن في 5 مايو الجاري، أنه أحبط هجوم ضد أحد مدراء محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل مجموعة مدعيا أنها تتكون من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".

 


روسيا

محطة زابوروجيه النووية

فاعلات محطة زابوروجيه النووية

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