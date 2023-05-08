وقال كليتشكو - حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في موقع انفجار في منطقة "سولوميانسكي" بينما أصيب الاثنان الأخران في منطقة "سفياتوشينسكي" حيث سقط حطام طائرة مسيرة على أحد المباني".

وأضاف كليتشكو أن اثنين من المصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وذلك دون الإشارة إلى حالتهما الصحية.