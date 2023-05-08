حملة مكبرة لضبط "المتسولين" فى شوارع نجع حمادى بقنا

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادى بقنا، حملة مكبرة لضبط المتسولين فى شوارع المدينة، وذلك وفقا لقرار اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالقضاء على ظاهرة التسول.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه تم المرور على جميع شوارع المدينة للقضاء على ظاهرة التسول ومحاربة المتسولين، حيث أنهم حاولوا الهروب عقب مشاهدة أعضاء اللجنة وتم ضبط بعض الحالات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

وقال أنور، أن نص المادة الثانية من قانون مكافحة التسول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص صحيح البنية وجد متسول فى مدينة بها ملاجئ يكن الالتحاق بها ممكنا.