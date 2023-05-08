تكليف الدكتور محمد نصار مديرًا عامًا للإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالأوقاف

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين، قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بديوان عام الوزارة.

كما قرر تكليف الشيخ محمد محمد أحمد رفاعي كساب بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة .

كما قرر

وكان قد كرَّم الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني المتميزين في الدعوة الإلكترونية اليوم الاثنين ، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي أن عام 2023م هو عام الدعوة الإلكترونية، وأن شباب الوزارة المتميزين وبخاصة خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر لديهم القدرة الفنية والتقنية والعلمية، والقدرة الفائقة على تطوير الذات لأنفسهم ومواقع وصفحات وقنوات الوزارة مع الاستفادة بكل جهد مخلص يقدم دعمًا فنيًّا أو معنويًّا لهذه الانطلاقة الكبرى في مجال الدعوة الإلكترونية، قصد إيجاد بديل دعوي آمن وسطي مستنير لشبابنا وأبنائنا والمجتمع والعالم، مشيدًا بجهود المكرمين في مجال الدعوة الإلكترونية.

والمكرمون هم:

1- د. أسامة فخري الجندي - الديوان العام.

2- محمد إبراهيم عبد الله عسكر - الديوان العام.

3- محمد رجب صديق - الشرقية.

4- محمد جمعة عبدالفتاح - البحيرة.

5- عبدالرحمن تاج إبراهيم - القاهرة.

6- محمد جابر كامل السيد - المنيا.

7- أحمد عبد السعيد محمد أبو طالب - الجيزة.

8- وسام على السيد - الإسكندرية.

9- حسام الدين عبد الفتاح نصار - الغربية.

10- أحمد محمد عبد النبي - الدقهلية.

11- سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف.

12- إبراهيم عبد الله محمد عبده - القاهرة - الشروق.

13- سمير هاشم محمد بدوي - الإسكندرية - الدخيلة والعجمي.

14- محمد ممدوح عبد الغني عثمان - دمياط - كفر سعد.

15- عبدالسلام رمضان عبد السلام محمد الشيخ - البحيرة - إيتاي البارود أول.

16- عماد محمد إبراهيم السيد - الشرقية - شبرا النخلة.

17- على محمد على أبو زيد - بني سويف - الفشن.

18- علي ابراهيم علي عثمان - الفيوم - طامية ثان.

19- شريف محمد لبيب فتحي أمين زايد - مديرية أوقاف القليوبية.

20- محمود علي حسن علي - مديرية أوقاف سوهاج.

21- أسامة السيد محمد حسن سعفان - مديرية أوقاف المنوفية.

22- علي إسماعيل علي صابر - مديرية أوقاف دمياط.

23- عبد الله جاد أحمد الإمام - مديرية أوقاف بور سعيد.

24- سعيد محمد ابراهيم محمد علام - مديرية البحيرة - إدارة إيتاي البارود ثان.

25- محمد مصطفي صالح سيد - مديرية القاهرة - إدارة النزهة.

26- أسعد محمد محمد إبراهيم - مديرية سوهاج - إدارة جنوب دار السلام.

27- أشرف محمود عبد الحكيم محمد - مديرية المنيا - إدارة مغاغة.