تحرير 3 محاضر تموينية وضبط مصنع زيوت محركات غير مرخص بالمنيا

المنيا ـ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من محطات المواد البترولية بدائرة مركز مطاى، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة تموينية، حيث تم ضبط مصنع زيوت محركات يعمل بدون ترخيص ومصادرة 900 كيلو زيت محركات (تنك به 500 كيلو و20 جركن زنة 1501.2 استيكر و200 جركن فارغ)، كما تم ضبط مخزن تابع لمصنع جبنه وتحريز 50 شيكارة نشا و60 كرتونة سمن بدون فواتير، بالإضافة لضبط مدشة أعلاف ومصادرة طن ملح طعام مجهول المصدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.