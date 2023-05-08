اليوم السابع
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بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى سوهاج اليوم

الإثنين، 08 مايو 2023 02:00 ص
بدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى سوهاج اليوم امتحانات الثانويه -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج اليوم الاثنين 8 مايو، انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، وذلك بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

 

وقد حددت لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عدة بنود لأداء الامتحان كان من اهمهما تجرى الامتحانات فى لجان مؤمنة مع مراعاة الإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية، ويتولى الموجه الأول بالإدارة أو موجه المادة فى حالة عدم وجود موجه أول لكل مادة وضع الإمتحان، وجميع المواد السابقة والواردة بالقرار 191 الصادر فى 9/9/2019 بها نجاح ورسوب، وعلى السادة الموجهين راجعة نسبة 10% من أوراق الإجابة فى المواعيد المقررة، وإختيار المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات وتجدد من قبل إدارة التجريبيات.

 

وجاء جدول امتحانات الصف الثانى الثانوي والتى تنطلق اليوم الأحد السابع من مايو بإمتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات للشعبة العامة، ويوم الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية خلال ساعتين لكلا منهما ويوم الخميس 11 مايو 2023 امتحان مادة تطبيقات رياضية للشعبة العلمية خلال ساعتين ونصف، وامتحان مادة تاريخ للشعبة الأدبية خلال ساعتين، ويوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات للشعبة العامة خلال 3 ساعات، وامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة خلال ساعة ونصف، ويوم الثلاثاء 16 مايو2023: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع خلال ساعتين أيضًا، ويوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية للشعبة العامة، خلال 3 ساعات، ويوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية خلال ساعتين وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية خلال ساعتين.

 

أما بالنسبة لإمتحانات الصف الأول الثانوى والتى تنطلق الأثنين الثامن من مايو 23 بامتحان مادة اللغة العربية خلال 3 ساعات، ويوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء وامتحان مادة الجغرافية، خلال ساعتين لكلا منهما، ويوم السبت 10 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وامتحان مادة التاريخ خلال ساعة ونصف لكلا منهما، ويوم الاثنين 15 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية خلال ساعتين ونصف وامتحان مادة الفلسفة والمنطق خلال ساعة ونصف، ويوم الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات خلال 3 ساعات، ويوم السبت 20 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وامتحان مادة الأحياء خلال ساعة ونصف لكلا منهما.


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جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

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