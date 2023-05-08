باحث في الشؤون الاستراتيجية: أوروبا تجتهد لزيادة عدد سكانها باستقطاب الكفاءات

كتب أحمد عرفة

قال أبوبكر باذيب الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن أوروبا تعاني من انخفاض عدد السكان عكس الدول العربية، وهذا يؤثر على التنمية في أوروبا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب من هولندا مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن مكتب الإحصاءات الأوروبي رأى طفرة متوسطة في عدد نمو السكان بلغت 800 ألف نسمة من أكتوبر الماضي في نحو 27 دولة.

ولفت إلى أن هذه النسبة قد تكون موجودة في دولة واحدة مثل مصر، وبالتالي أوروبا تواجه أزمة تحاول حلها عبر زيادة التخصيب وتشجيع الهجرات الداخلية، واستقطاب كفاءات خارجية.