اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 05:25 م
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اليونيسيف تشكر جهود الحكومة المصرية لتسهيل عملها بمعبر قسطل البرى

الإثنين، 08 مايو 2023 05:24 م
اليونيسيف تشكر جهود الحكومة المصرية لتسهيل عملها بمعبر قسطل البرى جانب من الزيارة
وكالات

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قامت السفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين، يرافقها جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، ووفد الأمم المتحدة بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البري على الحدود المصرية السودانية. 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
وصرح جيريمي قائلاً: "نحن هنا على الحدود لنوفر الخدمات الصحية ومياه الشرب، وكذلك دورات المياه المتنقلة وأدوات العناية الشخصية والدعم النفسي الاجتماعي، وقد توافد على الحدود المصرية السودانية الآلاف من الأسر النازحة الذين تعرضوا إلى ظروف قاسية جداً حتى وصلوا إلى الحدود".
 
جولة بالمعبر
جولة بالمعبر
 
وأضاف: "مدينة الخرطوم تبعد ما يقرب من 1000 كم والرحلة خطرة وشاقة، والوضع في السودان كارثي فيجب علينا تقديم الخدمات العاجلة للأطفال والأسر النازحة وبالفعل نحن موجودين هنا."
 
زيارة
الزيارة
 
وفي سياقٍ متصل، ثمن جيريمي الجهود التي تقودها الحكومة المصرية، قائلاً نشكر الحكومة المصرية على الاستجابة السريعة وتسهيل عملنا على الارض، وأود أيضاً أن أشكر الهلال الأحمر المصري على ما يقوموا به من جهود."
 
لقاءات مع المسؤولين
لقاءات مع المسؤولين
ممثل يونيسيف فى حوار مع عدد من العاملين
ممثل يونيسيف فى حوار مع عدد من العاملين

 


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