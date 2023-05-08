اليوم السابع: الحوار الوطنى فى عيون المواطنين

تناولت اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الحوار الوطنى فى عيون المواطنين.. أبناء المحافظات يرحبون بالحوار ويطالبون بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات.. الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية

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الحوار الوطنى فى عيون المواطنين.. أبناء المحافظات يرحبون بالحوار ويطالبون بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات ويؤكدون: خطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة.. وسيخرج بأفكار جيدة تساعد فى نمو الاقتصاد وتحدث طفرة فى حياة المواطن





الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية.. الرئيس يتابع مشروعات تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة والمنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين



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