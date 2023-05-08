الوحدة المحلية بنجع حمادى تشن حملة لضبط المركبات المخالفة

قنا ـ صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة نجع حمادى بقنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، بالتعاون مع وحدة مرور نجع حمادي، حملات لضبط المركبات المخالفة وكذلك سائقي هذه المركبات الذين لا يحملون ترخيصا بعد تكرار التحذيرات، واستهدفت الحملة الطرق العامة والرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، إنه يجب ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضبط المخالفين أولا بأول لضمان السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات، وهذه الحملة جاءت بعد تحذيرات بشأن عدم دخول مركبة التوك توك داخل المدينة وكذلك فرض السيطرة على المركبات التى لا تحمل ترخيص للقضاء على الفوضى المرورية.

وأكد أنور، أن الحملات مستمرة وأسفرت عن ضبط ومصادرة 4 مركبات "توك توك"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة لتيسير الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات المرورية، والحفاظ على الوجة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.