النقل توضح أعمال التطوير بشبكة الطرق التي تخدم الوادي الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت وزارة النقل ، بيانا صحفيا منذ قليل، بشأن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى الاهتمام الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد، ومنها طريق (الخارجة – اسيوط) والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح الخميس الماضي الموافق 4/5/2023 ، وتوضح وزارة النقل الحقائق التالية :

أولا :-

شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره ( الجيزة - اسيوط - اسوان) تصل اطوالها الى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال :

- طريق اسيوط / الخارجه بطول 232 كيلو متر

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم

- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم

- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم

- طريق درب الاربعين / توشكي 226 كم

- طريق بغداد / الأقصر 245 كم

ثانيا :-

في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:-

• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي :

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم

- جاري حاليا ازدواج طريق اسوان /توشكي بطول 215 كم

- وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة

• بالاضافة الى انه قد تم انشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي : -

- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم

- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم

- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم

باجمالي اطوال 535 كم

ثالثا السكك الحديدية :-

تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل