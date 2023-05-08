المرور يحرر 77 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 77016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 18020 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 933 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجة نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائى، و12 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.