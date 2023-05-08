اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يحرر 77 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 08 مايو 2023 12:02 م
المرور يحرر 77 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 77016 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 18020 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط 933 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 دراجة نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائى، و12 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور

الحملات المرورية

مخالفة مرورية

مخالفات المرور

أخبار المرور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة