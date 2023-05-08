العلاج الحر يوصى بغلق 8 منشآت طبية مخالفة فى الدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر شنت حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة"، شملت المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى المرور على 86 منشأة طبية، تشمل 41 عيادة خاصة، و25 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 5 مراكز غير مرخصة.

وأشار فؤاد إلى استصدار قرارات إغلاق لـ8 منشأت مخالفة، وإعادة فتح منشأة واحدة بعد استيفاء الشروط، فضلاً عن فحص 3 منشأت أخرى، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو "حياة كريمة" للمواطنين.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.