اليوم السابع
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الإثنين، 08 مايو 2023 07:00 ص
أكرم القصاص
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السعودية تبحث مع الأمم المتحدة طرق الحفاظ على البيئة والتغير المناخي

الإثنين، 08 مايو 2023 07:00 ص
السعودية تبحث مع الأمم المتحدة طرق الحفاظ على البيئة والتغير المناخي مبعوث السعودية للمناخ، عادل بن أحمد الجبير
أ ش أ

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، الأحد في الرياض، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي، الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية المبذولة حيالها.

كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء - جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

 


السعودية

الحفاظ على البيئة

التغير المناخي

الأمم المتحدة



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