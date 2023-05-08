اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مايو 2023 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البرهان للقاهرة الإخبارية: الدعم السريع تحتمي بالمواطنين وسنطهر البلاد منهم

الإثنين، 08 مايو 2023 08:42 م
البرهان للقاهرة الإخبارية: الدعم السريع تحتمي بالمواطنين وسنطهر البلاد منهم جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن كافة الولايات في السودان خالية ممن يسمون أنفسهم قوات الدعم السريع، إذ إنهم ميليشيات متمردة، « هناك بعض الوطنيين من قوات الدعم السريع انضموا لقوات المسلحة وهم محل ترحيب»
 
وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع تتواجد في وسط المواطنين، والمستشفيات، وفي مقار الشرطة، وفي المناطق الخدمية، فضلا عن وجودهم في مناطق الخدمات التي حرم منها المواطنين.
 
وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني: « لكن لا وجود لقوات الدعم السريع في مواقعهم العسكرية ولا وجود لهم في أي موقع عسكري، احتموا بالمواطنين، واحتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا بإذن الله».

السودان

احداث السودان

الخرطوم

مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

البرهان يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية" لأحداث السودان

الإثنين، 08 مايو 2023 08:28 م

أكرم القصاص: مفتاح وقف القتال فى السودان مع مصر بحكم قدرتها ومكانتها

الإثنين، 08 مايو 2023 07:34 م

وزيرة الهجرة: إجلاء 7800 مصرى من السودان منذ بدء الأزمة

الإثنين، 08 مايو 2023 07:31 م

3 مسارات مصرية لدعم السودان.. سياسيا عبر التشاور مع الشركاء العرب والجوار السودانى.. وإنسانيا: فتحت أراضيها لألاف اللاجئين.. ووفرت الخدمات بالمناطق الحدودية.. واليونيسيف يشيد بجهود الدولة فى الاستجابة السريعة

الإثنين، 08 مايو 2023 06:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة