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البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": قوات الدعم السريع وراء كافة مآسى السودانيين

الإثنين، 08 مايو 2023 08:28 م
البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": قوات الدعم السريع وراء كافة مآسى السودانيين جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه في بداية الأمر كان يعتبر قوات الدعم السريع قوة حليفة ومساندة للقوات المسلحة، وكان يمدها بالأسلحة كون تلك الأسلحة في النهاية تعود للقوات المسلحة، كما كان يأمن لهم وجودهم في مؤسسات الدولة، إذ كانوا متواجدين في كافة المؤسسات بجانب القوات المسلحة.
 
وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، مع الإعلامية أية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الدعم السريع قامت بفعل غادر وخائن، وسددت بموجبه طعنة ليست فقط في ظهر القوات المسلحة السودانية، ولكن طعنة لكل الشعب السوداني، كما تسببت تلك الأعمال الخائنة في كافة المآسي التي يعيشها السودانيون الآن.
 
وتابع: «كل الأسر السودانية في الخرطوم أصابها ضرر بالغ ، بيوتها احتلت، وممتلكاتها نهبت، وخدماتها تعطلت، ضرر كبير أصاب الشعب السوداني وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التي نظن أنها توصم قوات الدعم السريع وصمة عار لن تتخلى عن قيادتها ابدا»

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