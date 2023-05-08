البدء فى تحويل مقلب قمامة عشوائى إلى متنزه عام في الزقازيق

قال على الصناديلى رئيس مدينة الزقازيق، إنه جار العمل فى تحويل مقلب قمامة عشوائى، بجوار مساكن التيسير، إلى حديقة وملاعب، ضمن خطة تطوير المدينة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من رفع أطنان من مخلفات البناء وغيرها، وإنشاء سور للحديقة، تمهيدا لبدء العمل وتحويل إلى متنزه عام، ضمن سلسلة من المتنزهات فى المدينة وفى إطار الاهتمام بجماليات المدينة وتوفير أماكن ترفيه للعائلات والأطفال.

كان قد أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الحدائق والمنتزهات العامة من أساسيات تخطيط المدن وخاصة محافظة الشرقية، والتى يعمل على إنشائها لتكون مرافق عامة للمدينة والقرى للنزهة وقضاء أيام للراحة والإجازة للسكان والترفيه عنهم.

ويخصص فى هذه الحدائق أو المنتزهات أماكن لممارسة بعض الألعاب الرياضية مثل المشى والجرى وأماكن للعب الأطفال ومناطق للجلوس والاستراحات وغيرها من وسائل الترفيه.