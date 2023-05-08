استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العمرانية 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين ب التنقيب عن الآثار داخل منزل فى العمرانية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى العمرانية.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة القت القبض على 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وأدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.