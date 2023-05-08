احم طفلك من حرارة الصيف.. علامات الجفاف عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة من البالغين، ويتعرض الصغار الذين يعملون بجد فى حرارة الصيف بشكل خاص للجفاف الناتج عن الحرارة.

هناك عدة علامات للجفاف عند الأطفال التي يجب على الآباء الانتباه إليها، حسب موقع "healthsite".

أعراض الجفاف عند الأطفال



قد تشمل أعراض الجفاف عند الأطفال ما يلي:

الشعور بالعطش

تعب

التهيج

جفاف الفم

الشعور بالحرارة الزائدة

قد يصاب الأطفال الذين يشكون من العطش أو الشعور بعدم الراحة أو يتهيجون من الحرارة، أبعد الطفل عن الشمس وضعه فى مكان بارد ومريح، ابدأ بتشجيعهم على شرب الكثير من السوائل الباردة، مثل الماء أو المشروبات الرياضية.

لا يُنصح باستخدام عصائر الفاكهة السكرية أو المشروبات التى تحتوى على أكثر من 8% من الكربوهيدرات، لأن الجسم لا يمتصها بسرعة، يجب عليهم أيضًا إزالة أى طبقات ملابس إضافية أو معدات رياضية مرهقة، يمكن وضع مناشف باردة ورطبة على الجلد الساخن.

إذا تم إهمال هذه الأعراض فقد تتطور إلى مرض حرارى أكثر خطورة ، مثل الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس.

أمراض الحرارة والجفاف عند الأطفال



تشنجات الحرارة هي تقلصات مؤلمة تحدث في عضلات البطن أو الذراعين أو الساقين، يُعرَّف الإغماء الحراري بأنه الضعف أو الإرهاق أو الإغماء بعد ممارسة الرياضة في الطقس الحار.

يتميز الإرهاق الحراري بإفراط في التعرق ، والتعب ، والصداع ، والدوخة ، وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء، والقشعريرة، والضعف ، والعطش الشديد ، وآلام العضلات ، والتشنجات ، ومشاكل البصر ، والاحمرار ، والإثارة أو التهيج ، وفي الحالات الشديدة ، الغيبوبة .

ارتفاع درجة حرارة الجسم (عادة 104 درجة فهرنهايت 105 فهرنهايت أو أعلى) والغثيان والقيء والتشنجات أو الهذيان والجلد الحار والجاف وفقدان الوعي والغيبوبة وضيق التنفس وانخفاض التبول أو الدم في البول أو البراز كلها أعراض ضربة شمس.

ماذا أفعل للحفاظ على رطوبة طفلي؟



تأكد من أنهم يشربون الماء البارد بشكل متكرر وفي وقت مبكر من اليوم. اسمح لطفلك بالوصول إلى التدريب أو اللعب بشكل كامل، ثم ، حتى لو لم يكن طفلك يشعر بالعطش، تأكد من أنه يأخذ فترات راحة منتظمة لشرب السوائل أثناء اللعب.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، فإن حجم المشروب المناسب، للطفل هو 5 أونصات من ماء الصنبور البارد لطفل يزن 88 رطلاً و 9 أونصات لمراهق يزن 132 رطلاً. أونصة واحدة تعادل تقريبًا جرعتين بحجم طفل.