إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين على طريق الصالحية الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الصالحية القديمة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى أبوخليفة للطوارئ التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الصالحية القديمة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.