إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين في الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم السيارة رقم "ط ل ب 5832"، مع السيارة رقم "ط ه‍ د 5437"، على طريق الإسماعيلية الزقازيق.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من ولا عادل دنيال 32 عام مقيم حلى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية ومصاب كسر بالزراع الأيمن و محمود سالم راضي محمد 45 عام مقيم عزبة فرغل دائرة مركز ابوصوير ومصاب جرح قطعي كسر مضاعف بالساعد الأيمن مصحوب بجرح 5سم و محمود احمد احمد صالح36 عام مقيم قرية الشرق الأوسط دائرة قسم أول الإسماعيلية مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و محمود محمد زكي السيد 29 عام مقيم المرحلة الخامسة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية جرح قطعي بفروة الرأس و كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.