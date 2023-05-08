إزالة 58 حالة تعدى واسترداد 9 فدان زراعة و1924 متر مبانى أملاك دولة بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من استرداد 9 فدان زراعة أملاك دولة و1924 متر مبانى خلال حملة مكبرة لإزالة 58 حالة تعدى بمراكز الفتح، ومنفلوط والبدارى ضمن الموجة الـ21 لإزالة التعديات التى بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو الجارى.

وأكد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة مواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ الموجة الـ21 لازالة حالات التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مؤكدا إنه لا تهاون أو تقاعس فى استرداد حق الشعب وتنفيذ الازالات حتى سطح الأرض واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المتعدين وتسليم الأراضى المستردة لجهات الولاية فضلا عن إزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية التى تمثل الأمن الغذائى لمصر.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن الوحدات المحلية لمراكز الفتح ومنفلوط والبدارى تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 58 حالة تعدى على أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية على مساحة 9 فدان و21 قيراط أملاك دولة زراعة و1924 متر مربع أملاك دولة مبانى و1238 متر أراضى زراعية خاصة حيث تم فى مركز الفتح إزالة 17 حالة تعدى على أراضى تابعة للرى بمساحة 294 متر مربع و3 حالات زراعة رى بمساحة 5 قيراط وفى مركز منفلوط تم إزالة 12 حالة تعدى مبانى أملاك دولة على مساحة 275 متر و6 حالات زراعة أهالى على مساحة 530 متر وفى مركز البدارى تم إزالة 11 حالة أملاك دولة على مساحة 1355 متر و7 حالات زراعة أملاك دولة على مساحة 9 فدان و16 قيراط لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقى مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ونوابهم وممثلى جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.