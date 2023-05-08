أخبار 24 ساعة..محطة قطارات الصعيد بها 22 كم سكك حديدية وحجمها 3 أضعاف محطة رمسيس

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محمود محيي الدين: 60% من التمويل الموجه للمناخ يتم عبر الاستدانة
التعليم العالي تشارك في مبادرات الشباب للتغيير وتحقيق التنمية المستدامة
متحدث الزراعة: نسعى لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى
ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.3 مليون طن حتى الآن
مدبولى: نواجه التحديات المعقدة فى العالم بخطى واثقة وبتوجيهات الرئيس السيسي
الخشت: نجاح عمل أول زراعة أسنان بمكون مصرى بنسبة 70%.. فيديو
وزارة الهجرة تعلن فتح باب التقدم للاتحاق بالمجلس الاستشاري لشباب الباحثين بالخارج
إعلان إجراءت تحويل الطلاب المصريين من السودان وروسيا وأوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية
تفاصيل ملامح زيارة البابا تواضروس إلى الفاتيكان فى 10 مايو الجارى
شكري: لا بد من توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
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