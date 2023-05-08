أخبار البورصة اليوم الإثنين 8-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 8-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن تكس للأصواف، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 29 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 686.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.15%، والعرب على 8.47%، واستحوذت المؤسسات على 19.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 54.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22 مليون جنيه، 332.3 ألف جنيه، 127.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 3139 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 21163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3636 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1272 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

سعر الإقفال

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عدم الاعتداد بأثر العمليات التالية المنفذة على أسهم شركات اودن للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 200 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 60 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 2.016 مليون سهم، 136 ألف سهم، 7480 سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد مليون سهم من أسهم الخزينة بالبورصة، خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.70%، وشراء الثانية 69 ألف سهم خزينة.

حديد عز

أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، عن عدم تقدم شركة حديد عز بعرض لشراء حصة في الشركة.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة BluEV تهدف من خلالها لإحداث طفرة في صناعة وسائل النقل الخفيف داخل مصر وخارجها، لتنطلق هذه الشراكة حقبة جديدة في صناعة المواصلات من خلال شبكة BluEV الذكية لمحطات تبديل البطاريات ومنصتها الرقمية المتكاملة والتي من شأنها تسريع التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل الخفيف.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 25.1%، ويرجع ذلك إلى الضغوطات التي تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية، وبلغ صافي الربح 79 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 23% من عام 2022، ووصل متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 10.07% في عام 2022.

كما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، تحقيق الشركة صافي أرباح 12.136 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل صافي خسارة 14.366 مليون جنيه عن العام السابق 2021