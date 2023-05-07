اليوم السابع
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وزير الأوقاف يقرر تكليف الدكتور هشام عبد العزيز مسئولا للاتصال السياسي بالوزارة

الأحد، 07 مايو 2023 01:17 م
وزير الأوقاف يقرر تكليف الدكتور هشام عبد العزيز مسئولا للاتصال السياسي بالوزارة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني مسئولا للاتصال السياسي بالأوقاف إلى جانب عمله رئيسا للقطاع الديني، مع إعفاء د نوح العيسوي من مهمة الاتصال السياسي وتفرغه لعمله تسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .
 
وكانت قد نشرت وزارة الاوقاف  المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:
1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم . 
2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. 
3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156218 
4.  موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي: 
https://ar.awkafonline.com/?p=156223
5.  الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156276
6.  فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?p=156231
7.  إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=125
8.  أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/?cat=126
9. المسابقات والرحلات الترفيهية .
ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :
 (https://ar.awkafonline.com/?cat=121)
 
 
 

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