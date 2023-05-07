هل يؤثر لون البشرة على العناية بها؟.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تؤثر درجة لون بشرتك على مدى سرعة ظهور التجاعيد والبقع الشمسية، ويمكن أن يؤثر أيضًا على ما إذا كنت أكثر عرضة لفرط التصبغ والمناطق الداكنة على بشرتك بحسب ما ذكره موقع webmd.

أضرار أشعة الشمس

يطلق الأطباء على أضرار أشعة الشمس اسم "التشيخ الضوئي"، والذي يتضمن التجاعيد والبقع الشمسية التي يمكن أن تأتي مع التعرض لأشعة الشمس.

وهذا يميل إلى الحدوث "بسرعة أكبر قليلاً" في الأشخاص الذين لديهم أنواع بشرة فاتحة، "وهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد."

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة "غالبًا ما يتأخرون في ظهور علامات الشيخوخة الضوئية كما أن لديهم أيضًا مخاطر أقل للإصابة بسرطان الجلد

واقي من الشمس

تتطلب جميع درجات لون البشرة واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 - كل يوم ، في المطر أو اللمعان - للمساعدة في الوقاية من سرطان الجلد وإبطاء الشيخوخة الضوئية.

"نوصي دائمًا بالحماية من أشعة الشمس لأنه حتى في الأشخاص ذوي البشرة الداكنة [وفي] الأشخاص الذين يقولون ، 'أنا لا أحرق أبدًا ؛ يقول شين: "أسمر دائمًا ،" ما زالوا يعانون من تلف الجلد ".

فرط تصبغ

وضع واقٍ من الشمس على الوجه لا يبطئ فقط شيخوخة البشرة ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع فرط التصبغ من التفاقم يمكن أن يحدث فرط التصبغ في جميع أنواع البشرة ، لكنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة السمراء.

"يمكن أن تحدث من ندبات حب الشباب أو الأكزيما أو في مواقع الصدمة ، ومن ثم هناك حالات أخرى تؤدي إلى فرط التصبغ، مثل الكلف" ويظهر الكلف على شكل بقع تصبغ أغمق ، خاصة على الوجه.

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم فرط التصبغ وهو سبب آخر لكون واقي الشمس هو المفتاح. تشمل المنتجات التي يمكن أن تعالج فرط التصبغ مصل فيتامين سي أو المنتجات المحتوية على فيتامين سي ، وحمض الجليكوليك، وحمض الأزيليك، والنياسيناميد، يلاحظ مهلابا.

بالنسبة للكلف، يمكن لأطباء الأمراض الجلدية أيضًا وصف المركبات التي تحتوي على الهيدروكينون أو الأدوية عن طريق الفم.

جفاف

يمكن أن تؤثر البشرة الجافة على جميع ألوان البشرة ولكن إذا كانت بشرتك أغمق ، فإن البشرة الجافة تكون بيضاء فاتحة، وبالتالي هناك المزيد من التباين، ويأتي هذا المظهر الجاف من قشور الجلد المتساقطة.

البشرة الداكنة التي تصبح جافة يمكن أن تستفيد من "مرطب جيد وسميك حقًا ، وهو أمر يمكن أن يساعد في إعادة بناء حاجز [الجلد]".

حساسية

يمكن أن يعاني الأشخاص من جميع ألوان البشرة من مشاكل في الحساسية، الأشخاص ذوي البشرة الحساسة يمكنهم اختبار بقعة منتج خلف أذنهم أو الجزء العلوي من ذراعهم للتأكد من عدم تفاعلهم مع المنتج.