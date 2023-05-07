نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية ببورفؤاد

كما تابع نائب المحافظ، ٱخر مستجدات العمل في إنشاء مركز تراخيص المحال العامة الجاري انشاؤه ببورفؤاد، مؤكدا على أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل وتنفيذ المركز على أعلى مستوى، على غرار مركز المحال الموحد بحي المناخ، وذلك في إطار التطور الإداري غير المسبوق الذي تشهده بورسعيد حاليا.