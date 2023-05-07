نائب محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية ببورفؤاد

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورفؤاد، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في إطار توجيهات محافظ بورسعيد بالارتقاء بمستوى العمل وسرعة تقديم الخدمة للمواطن على درجة كبيرة من الكفاءة، رافقه خلال الجولة اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.
كما تابع نائب المحافظ، ٱخر مستجدات العمل في إنشاء مركز تراخيص المحال العامة الجاري انشاؤه ببورفؤاد، مؤكدا على أن هناك تعليمات من محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل وتنفيذ المركز على أعلى مستوى، على غرار مركز المحال الموحد بحي المناخ، وذلك في إطار التطور الإداري غير المسبوق الذي تشهده بورسعيد حاليا.
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد لمتابعة أعمال المركز التكنولوجى ببورفؤاد
جولة تفقدية لنائب محافظ بورسعيد لمتابعة مركز تراخيص المحال التجارية ببورفؤاد
جولة نائب محافظ بورسعيد التفقدية للمركز التكتولوجى ببورفؤاد
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