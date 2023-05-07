مصلحة الطب الشرعى.. 10 مهام أبرزها فحص أحراز القضايا الجنائية "التفاصيل"

كتب إبراهيم قاسم

4 أقسام مهمة بمصلحة الطب الشرعي، يقوم كل قسم من هذه الأقسام بمهمات متعددة واختصاصات متنوعة، من أجل الكشف عن الجرائم ومعاونة القائمين على القضاء في الفصل في القضايا المنظورة أمامهم.

ومنذ عام 2019 بتولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه، بدأت التطوير الحقيقى في هذه المصلحة من خلال رفع الكفاءة الإنشائية والفنية لجميع فروع الطب الشرعى في مصر مع اتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، حتى تمكنت المصلحة من الحصول على الاعتماد والاعتراف الدولي لمعامل الكيمياء والسموم الشرعية، كجهة اختبار للأغراض الجنائية في بعض اختبارات المخدرات من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك"، التابع لوزارة التجارة والصناعة.

كما تم منح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية، كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية، فضلا عن تجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة – للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية " الحمض النووي " وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية.

وتتمثل أقسام الطب الشرعى الأربعة:

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم

ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى .(D.N.A)

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات ادارة ابحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1-مجال التزييف: فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- مجال التزوير :فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.