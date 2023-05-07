مصر تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات 19 يونيو

كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البنك الدولي، يومى 19 و20 يونيو المقبل، مؤتمر منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار "أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة" وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأهميته في جذب الاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، استقبل الثلاثاء الماضى، بديوان عام الوزارة كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، ومارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،والوفد المرافق لهما وبحضور مساعدي الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مابين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ماتم إنجازه من تعاون مسبق ،وبحث سبل التعاون المستقبلي.

وثمن المستشار عمر مروان وزير العدل ما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات والتدريب القضاة.

واستعرض الوزير خطة وزارة العدل في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية ،والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.

وأشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل الملموسة للإرتقاء بالمنظومة القضائية وماتم من إنجاز، مبدياً إستعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ماتحقق من نجاحات ، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.