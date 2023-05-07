مراجعة جاهزية القطاعات الخدمية بشمال سيناء لمواجه مخاطر الزلازل

عقد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، اليوم، اجتماعًا لمراجعة القطاعات الخدمية بالمحافظة لمواجهة مخاطر الزلازل، بحضور محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للأزمات بديوان عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن وممثلي إدارات الازمات والكوارث بالجهات المعنية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأعلن الغندور عن تشكيل لجنة لمواجه الكوارث لوضع خطة للتحرك الفوري حال وقوع أي ظروف طارئة من خلال "الإنقاذ-الاجلاء-الايواء-توفير المواد والمستلزمات العاجلة"، وكذا خطة طارئة للإسعاف والطوارئ تشمل التحرك والاخلاء وتوفير المستلزمات الطبية والأدوات الازمة.

وأكد الغندور، على مراجعة الخطة العامة لإدارة الازمات والكوارث في ضوء المستجدات والمتغيرات بصفة دورية، ومراجعة مدي إمكانية تطبيقها ميدانيًا، وتحديد الأدوار والمهام الخاصة بالجهات الشريكة وتحديد أدوار ومهام كل جهة من الجهات المشاركة في تنفيذها، ومراجعة خريطة الاخطار المحتملة على كافة المستويات والتأكد من ملائمتها في ضوء الخبرات المكتسبة من التجارب السابقة.

أضاف الغندور، أنه يجب التنسيق مع الإسعاف والصحة لتوفير المستلزمات الطبية وخطة النقل مع رفع درجات الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية والطبية لمواجهة الازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز معسكرات الايواء وتوفير كافة المستلزمات والعناصر الداعمة والخيام، ومراجعة الخطط الموضوعة وامكانيات الجهات التنفيذية.

ووجه الغندور بتنفيذ التدريبات الميدانية الدورية بشأن الاستعداد والجاهزية لمواجهة الازمات والكوارث المحتملة، والتنسيق مع الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديث محاضر التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومحافظات الجوار.

وشدد الغندور على مجالس المدن بوضع خطة لمواجه الزلازل وتنفيذ نموذج محاكاة، واعداد خطة تحرك واخلاء وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتدخل وتحديد طرق الاتصال بها.

وأشار الغندور، إلي أن جميع مؤسسات الدولة تعمل علي قدم وساق للاستعداد للزلازل من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الزلازل التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلي أن مصر ليست في حزام الزلازل، وان الزلازل التي تم رصدها ليست خطيرة وغير محسوسة، بحسب الهيئة الوطنية للزلازل.

ووجه الغندور، بضرورة تنفيذ برامج لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مختلف الازمات وخاصة الزلازل من خلال ندوات التوعية والمطبوعات والنشرات والرسائل التوعوية في الإذاعة المحلية وعلي البوابة الالكترونية للمحافظة، ووضع سيناريوهات لمجابهة الزلازل قبل وأثناء وعقب وقوعها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والشريكة.

من جانبه قال محمد الزيات مدير عام الإدارة العامة للازمات والكوارث بديوان عام المحافظة، أنه تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بشمال سيناء تحت رئاسة المحافظ، وبإشراف السكرتير العام للمحافظة، وتضم جميع الجهات المعنية بإدارة الازمات والكوارث في مراحلها المختلفة.