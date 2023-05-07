محافظ الشرقية يتابع حادث انهيار سقف منزل ويكلف بصرف مساعدات عاجلة للضحايا

ومن جانبها أوضحت الدكتوره اسماء عبد العظيم المتحدثه الرسمية لمحافظة الشرقية أنه بالفحص الاولي للحالة الإنشائية للعقار تبين عدم ظهور أي تصدعات أو شروخ خارجية تعرض قاطنيه للخطر، مشيرة إلى أن انهيار سقف الدور الثالث بالعقار أسفر عن وقوع حالتي وفاه لشخصين هما (ف. أ .ص يبلغ من العمر 12 عاماً و " م. م .م "يبلغ من العمر 85 عاماً و إصابة واحدة لشخص يدعى "أ. ص. م" ويبلغ من العمر 43 عام اصيب باشتباه بكسر في الفقرات وتم نقله لمستشفي ابو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصاب وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية له حتى تماثله للشفاء وعودته لمنزله بسلام وسرعة إستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين، كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن المحافظ كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب طبقاً للقانون.

وقالت المتحدثه الرسميه أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي بمركز أبو كبير نتج عنه حالة اصابه واحدة وحالتي وفاه وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.