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لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية

الأحد، 07 مايو 2023 01:51 م
لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية فى الشرقية الامتحانات
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات، لم تتلق أي شكاوي من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، بشأن صعوبة الأسئلة، من حيث عدم ملاءمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.
 
وأوضح أنه تابع خطوط توزيع الأسئلة للتأكد من سلامة وصولها في الموعد المحدد، وشدد على ضرورة توفير الحراسة الليلة والنهارية بكل مراكز الأسئلة عبر جميع الإدارات.
 
وتفقد رئيس الإدارة المركزية انتظام أعمال الامتحانات بلجان إدارة غرب، وأكد على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء، مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقه وأشكاله، مشددا على ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.
 
ويؤدي طلاب الأول الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والعروض، والقسم العلمي في مادتي الفقه والجبر.
 
َوكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد أنهت أمس أعمال امتحانات النقل الإعدادي والابتدائي للفصل الدراسي الثاني.
 
 

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جدول امتحانات الترم الثاني 2023

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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

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جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

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