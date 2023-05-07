كييف: روسيا تقصف 5 قرى فى منطقتى سومى وتشرنيهيف

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قالت القيادة الشمالية الأوكرانية السبت إن القوات الروسية قصفت خمس قرى في المناطق الحدودية لمنطقتي تشيرنيهيف وسومي مستخدمة المدفعية وقذائف الهاون والطيران.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية عن قيادة القوات الشمالية الأوكرانية قولها عبر تطبيق (تيليجرام) إن القوات الروسية نفذت 4 غارات في منطقة سومي ربما تم خلالها إطلاق قذائف هاون.

وأوضحت أنه في منطقة تشيرنيهيف، أطلقت القوات الروسية 28 غارة، من المفترض أن تكون باستخدام مروحيات ومدفعية ومدافع هاون .

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين.

وفي موسكو، ألقت السلطات الروسية القبض على رجل أوكراني للاشتباه في تورطه في حادث تفجير سيارة كاتب روسي.

وذكرت وكالة لأنباء (تاس) الروسية أنه تم تحديد هوية رجل يبلغ من العمر ثلاثين عاما للاشتباه في تورطه في تفجير استهدف الكاتب الروسي زاخار بريليبين في قرية بيونيرسكي في منطقة نيجني نوفجورود، بأنه مواطن أوكراني أدين سابقا بالسرقة، حسبما ذكرت سلطات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إن "المعتقل أوكراني من مواليد 1993. وحوكم في وطنه بتهمة السرقة.

وانفجرت صباح اليوم عبوة ناسفة في سيارة تقل زاخار بريليبين ما أسفر عن إصابة الكاتب ومقتل السائق. وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك ضحايا آخرون.