اليوم السابع
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كهرباء مصر العليا: نعمل على رفع كفاءة الشبكة لتحسين جودة الخدمة بالصعيد

الأحد، 07 مايو 2023 12:00 ص
كهرباء مصر العليا: نعمل على رفع كفاءة الشبكة لتحسين جودة الخدمة بالصعيد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تعمل على الارتقاء بمستوى خدمة مشتركيها بالمحافظات التابعة لها والتى تضم "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج"، لضمان استمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
 
وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة ستقوم بالعمل على رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من خلال:
 
1- التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية.
 
2- تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف.
 
3- التوسع في أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة اى حيود في القياسات.
 
4- إعداد مؤشرات جودة التغذية الكهربية دورياً وإعداد مقارنة لمعدل التطور وعرض الأعطال شهرياً مقارن بالعام السابق، واتخاذ إجراءات تقليل متوسط زمن العطل.
 
5- تعظيم دور لجان الجودة والفقد وتحليل الأعطال للوقوف علي مسببات الأعطال والحد منها.
 
6- متابعة برنامج التحكم لأجهزة الفصل وإعادة التوصيل التلقائي والاستفادة من تقارير الفصل بها.

الكهرباء

كهرباء مصر العليا

صعيد مصر



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