اليوم السابع
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كردستان العراق تطلب حضور ممثل عنها في مفاوضات المياه الإقليمية

الأحد، 07 مايو 2023 07:00 ص
كردستان العراق تطلب حضور ممثل عنها في مفاوضات المياه الإقليمية كردستان
أحمد علوى

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طالب وكيل وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق كريم سليمان الحكومة الاتحادية بحضور ممثل عن الإقليم في المفاوضات الدولية حول المياه، ولاسيما مع تركيا وإيران.

وقال سليمان السبت، إن وزيرة الموارد المائية والزراعة في حكومة الإقليم بيكرد الطالباني حضرت قبل يومين اجتماعا لجنة للمياه على مستوى العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبيّن أن "وزيرة الموارد الكردستانية طلبت من رئيس الحكومة الإتحادية بأن يكون لوزارة الزراعة والموارد في الإقليم ممثلا في اللجان التي تتفاوض بشأن أزمة المياه  مع الجانب التركي أو الايراني أو أي دولة أخرى".

وأوضح أن "وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان تنتظر رد الحكومة الاتحادية بشأن الطلب المقدم لضرورة أن يكون هناك ممثلا للإقليم في اللجان المشكلة لحل أزمة المياه".

 

 


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