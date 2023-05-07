قوات المارينز الأمريكية تجرى تدريبات هامة مع لواء نيلاند الفنلندى

أ.ش.أ

نفذت قوات مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) تدريبات مشتركة مع لواء نيلاند التابع للبحرية الفنلندية خلال الفترة التي سبقت تمرين (الرياح المتجمدة 22) بقيادة فنلندا في جنوب البلاد البارد والمليء بالتحديات.

وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أن التدريبات استغرقت ثلاثة أشهر قاسية، وأوضحت فيها فنلندا، أحدث عضو في الناتو، لأصدقائها الأمريكيين كيفية الإبحار في المياه الجليدية خلال أطول فترة انتشار لمشاة البحرية الأمريكية في البلاد.

وقال النقيب بالبحرية الفنلندية جوها كيلبي قائد لواء نيلاند إن التدريبات شملت مهام بحرية وبرية، بجانب التركيز على تعرف القوات على عادات بعضها البعض والطريقة التي يعمل بها كلا الجانبين، وهو الأمر بالغ الأهمية لقوات المارينز التي كانت جزءًا لا يتجزأ من اللواء طوال فترة الانتشار، وكانت تعيش وتعمل خارج قاعدتها على حافة الأرخبيل الفنلندي.

ومنذ طلب فنلندا الانضمام إلى عضوية الناتو في مايو 2022، والذي توج بانضمام البلاد الكامل إلى الناتو في 4 أبريل 2023، عزز مشاة البحرية الأمريكية وجودهم في البلاد.

وجاءت تدريبات (الرياح المتجمدة 22) قبل أشهر قليلة من انضمام فنلندا إلى عضوية حلف الناتو، والتي كانت ضرورية لتوطيد التعاون المتين بالفعل بين القوات الفنلندية وحلف شمال الأطلنطي في هذا المجال. وبجانب القوات الأمريكية، شاركت في تلك التدريبات سفن تابعة للقوات البحرية الدائمة للناتو من عدة دول مثل هولندا والدنمارك وألمانيا، بالإضافة إلى سفن من السويد، الدولة الشريكة للناتو والتي تسعى للحصول على عضوية الحلف.