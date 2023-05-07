وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية نشر على الموقع الرسمي لها فإن مكتب المبعوث الخاص للأمن الغذائي العالمي بالوزارة سينظم جلسة جانبية خلال قمة "الابتكار الزراعي للمناخ"، والتي ستناقش دور تطوير بذور مقاومة للمناخ وتحسين صحة التربة وخصوبتها في تحديد النجاح المستقبلي واستدامة النظم الغذائية.



وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن العرض المقرر تقديمة يجمع قادة من وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، وأنظمة الفريق ال استشاري للبحوث الزراعية الدولية "CGIAR" ، ومدرسة كولومبيا للمناخ، وبيفوت بيو، و باير ، الذين يعملون على تكييف النظم الزراعية في إفريقيا فوق سطح الأرض، من خلال الاستثمارات في التكاثر النباتي للمحاصيل المغذية، وتحت الأرض، من خلال تحسين صحة التربة.



وتستند الجلسة الفرعية إلى الرؤية الخاصة بالمحاصيل والتربة المتكيفة، وهو جهد يجري بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وستسعى الولايات المتحدة من خلال مبادرتها "التغذية والمستقبل" إلى دعم الحكومات الأفريقية والمزارعين والباحثين الزراعيين ومنظمات المجتمع المدني أثناء إعدادهم لنظم الغذاء في القارة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.