عرض وحدات مسطح أرضي للإيجار بنجع حمادي.. تعرف على التفاصيل والموقع

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، أنه تقرر طرح مساحات للتأجير بمسطح الدور الأرضى بعمارات الترعة الضمرانية بعزبة داود بقرية بهجورة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، أن الوحدات على مساحة 246 متر لكل عمارة، لاستخدامها فى أنشطة مخازن شركات أدوية، مخازن ومعارض بيع المواد الغذائية، وتوكيلات بيع ، مخازن مواد البناء، ومخازن ومعارض بيع السراميك، أو أى انشطة اخرى تتطلب مساحات كبيرة بمسطح واحد.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه من يرغب التأجير من الشركات والمؤسسات والأفراد التقدم بطلب لقسم الايرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

