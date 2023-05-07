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طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة يبدأون امتحانات الترم الثانى بمادة العلوم

الأحد، 07 مايو 2023 06:00 ص
طلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة يبدأون امتحانات الترم الثانى بمادة العلوم امتحانات - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يبدأ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 7 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 "الدور الأول"، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبحسب جدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة، اليوم الأحد 7 مايو امتحان مادة العلوم، والثلاثاء 9 مايو امتحان مادة الجبر والإحصاء، والخميس 11 مايو امتحان مادة الهندسة، والأحد 14 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والثلاثاء 16 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 18 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أى مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات، منبها على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.


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