اليوم السابع
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ضبط 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بقطور

الأحد، 07 مايو 2023 01:41 ص
ضبط 115 ألف قطعة مرقة دجاج منتهية الصلاحية بقطور مرقة دجاج
الغربية محمد طارق

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين في تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق والاطمئنان على توافر السلع وصلاحيتها.
 
حيث قامت المديرية بتنفيذ حملة تفتيشية بدائرة مركز قطور، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة،  وأسفرت عن ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بحيازته كمية وقدرها  115 الف 68  قطعة مرقة دجاج ماركة معروفة منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات. 
 
وتم تحريز المضبوطات بمعرفة الحملة بمكان آخر تخوفا من تبديدها وإعادة بيعها للمواطنين لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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