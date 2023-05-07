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رئيس الوزراء: اختيار مصر لتنظيم للمنتدى الحضرى العالمى فى نوفمبر 2024

الأحد، 07 مايو 2023 04:25 م
رئيس الوزراء: اختيار مصر لتنظيم للمنتدى الحضرى العالمى فى نوفمبر 2024 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي، يعد مثل تنظيم مؤتمر المناخ، وسيتم تنظيمه فى نوفمبر 2024، فى محافظة القاهرة.
 
وتابع رئيس الوزراء، أن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27  في شرم الشيخ.

الامم المتحدة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

المنتدي الحضري العالمي

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