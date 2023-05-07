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حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى

الأحد، 07 مايو 2023 11:58 ص
حاخام إسرائيلى متطرف يقود اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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قاد الحاخام الإسرائيلي المتطرف يهودا جليك، الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية في تصريحات صحفية، بأن المتطرف جليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

 

 


اخبار فلسطين

اقتحام الأقصى

المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال الاسرائيلى

مستوطنون يقتحمون الاقصى



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