اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 مايو 2023 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل لليوم الثانى على التوالى

الأحد، 07 مايو 2023 10:21 ص
تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل لليوم الثانى على التوالى امتحانات الإعدادية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل طلاب النقل فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع أنواعها بمحافظة المنوفية، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي.
 
 
وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على إنتظام طلاب النقل فى المراحل الابتداية الإعدادية والثانوية سواء كانت الثانوية العامة أو التجارية أو الثانوية أو الزراعية بجميع أنحاء المحافظة، لليوم الثاني على التوالي.
 
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة وتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا .
 
 
وأشار أننا لدينا 10 إدارات تعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وهى شبين الكوم ، منوف ،السادات ، بركة السبع ، منوف ، سرس الليان ، الشهداء ، تلا الباجور ، أشمون تسير الامتحانات بهم حتى الآن بطريقة منتظمة .
 
 
 
وأوضح أننا لم تتلقى أمس أى شكاوى بخصوص إمتحانات النقل للمراحل الاعدادية والثانوية بمحافظة المنوفية.
 
 
وأكد أنه تم التنبيه على مدير الإدارات التعليمية بمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، والمرور على اللجان لمتابعة سير انتظام الامتحانات.

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة