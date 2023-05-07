تعليم المنوفية: انتظام امتحانات النقل لليوم الثانى على التوالى

المنوفية - محمد فتحى

يواصل طلاب النقل فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع أنواعها بمحافظة المنوفية، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي.

وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على إنتظام طلاب النقل فى المراحل الابتداية الإعدادية والثانوية سواء كانت الثانوية العامة أو التجارية أو الثانوية أو الزراعية بجميع أنحاء المحافظة، لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة وتلقى الشكاوى والعمل على حلها فورا .

وأشار أننا لدينا 10 إدارات تعليمية بجميع أنحاء المحافظة، وهى شبين الكوم ، منوف ،السادات ، بركة السبع ، منوف ، سرس الليان ، الشهداء ، تلا الباجور ، أشمون تسير الامتحانات بهم حتى الآن بطريقة منتظمة .

وأوضح أننا لم تتلقى أمس أى شكاوى بخصوص إمتحانات النقل للمراحل الاعدادية والثانوية بمحافظة المنوفية.

وأكد أنه تم التنبيه على مدير الإدارات التعليمية بمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، والمرور على اللجان لمتابعة سير انتظام الامتحانات.