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تعرف على الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج العام الحالى.. فيديو

الأحد، 07 مايو 2023 09:00 ص
تعرف على الفئات العمرية المسموح لها بالسفر للحج العام الحالى.. فيديو محمود عبد الراضي ـ رئيس قسم الحوادث باليوم السابع
كتب ـ كريم صبحى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، حلقة جديدة من برنامج خدماتي، من تقديم محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث، شرح خلالها، الفئات العمرية المستحقة للسفر للحج هذا العام.

واشترطت الداخلية، على حجاج القرعة لهذا العام أن يكون الشخص كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً) ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عاما  حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023.

وتحرص وزارة الداخلية على تقديم تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم المناسك المختلفة، من خلال توفير حجز بفنادق تطل على الحرم المكى والمدنى مباشرة، مما يساهم فى تخفيف العبء عنهم أثناء التحرك، خاصة مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب لهم لأداء المناسك بسهولة ويُسر.

وتوفر بعثة الحج عدد كبير من العيادات الطبية داخل الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وذلك لفحص المرضى والأشخاص الذين يتعرضون لوعكات صحية مفاجئة، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توفير فريق طبى من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مجهز بسيارة إسعاف لمصاحبة البعثة، وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن فى مناطق سكنهم، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، وكذلك التنسيق مع أطباء وزارة الصحة لتنظيم جلسات الغسيل الكلوى، وجلسات الكيماوى، للمرضى المحتاجين خلال أداء المناسك.

ولا تكتفى بعثة الداخلية بذلك، وإنما يتم الاتفاق مع علماء من الأزهر والأوقاف لشرح المناسك للحجاج وتعريفهم بها، والإجابة عن أية استفسارات قد تشغل بال الحاج طوال فترة الرحلة المقدسة، ويتم الاستعانة بالشرطة النسائية لمساعدة السيدات من كبار السن والمرضى فى أداء المناسك بسهولة ويسر، خاصة أثناء التحرك من مكان لآخر.


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