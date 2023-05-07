بذور السمسم كنز صحى.. اعرف الفوائد وكيفية إضافته لنظامك الغذائي اليومي

كتبت ميرفت رشاد

الفوائد الصحية الرائعة لبذور السمسم بذور السمسم مصدر غني للدهون الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع الإمساك وتحسن التمثيل الغذائي. البذور مليئة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن هي نعمة للجسم، وبذور السمسم، هي مخزن للمواد الغذائية وتوفر فوائد صحية مفيدة، بصرف النظر عن استخدامها لتزين الخبز والحلويات ، فإن بذور السمسم وفيرة في الخصائص الأقل شهرة والمعززة للصحة، وإليك الفوائد وكيفية استخدامها في النظام الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".بذور السمسم مصدر غني للدهون الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول وتمنع الإمساك وتحسن التمثيل الغذائي.

تحتوي هذه البذور على الميثيونين، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد وكذلك مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، عنصر آخر موجود في بذور السمسم هو التربتوفان (المعروف أيضًا باسم المغذيات المهدئة). يسهل النوم الجيد ويعزز صحة الجلد والشعر.

في حين أن بذور السمسم الأبيض هي مصادر غنية بالكالسيوم ، فإن بذور السمسم الأسود والأحمر مليئة "بالحديد ، مما يساعد في علاج فقر الدم".

تحتوي بذور السمسم أيضًا على مادة الليسيثين "المعروفة بخصائصها المعززة للذاكرة"، كما أن استهلاك بذور السمسم يحسن جودة الحليب لدى الأمهات المرضعات.

كيف تستخدم بذور السمسم؟ قم أولاً بشوي بعض بذور السمسم وطحنها بالماء أو الحليب الآن ، اشرب هذا المستحلب، يمكنك أن تستهلكه بشكل عادي أو يمكنك إضافته لبعض العصائر، يوصى بهذا المزيج لعلاج فقر الدم.

زيت السمسم هو أفضل طريقة لدمج فوائد البذور في روتينك بانتظام، يوصى به بشدة للطهي حيث أن تركيبة الزيت ثابتة للغاية في درجات حرارة عالية ولا تتعفن بسهولة.

يمكنك أيضًا عمل عجينة من بذور السمسم،أضف الثوم المهروس وعصير الليمون والملح (حسب الذوق) إلى بذور السمسم واستخدمه للخضروات النيئة، يمكنك رش بعض بذور السمسم المنقوعة والمحمصة على السلطات والعصائر أيضًا.

معجون الطحينة هو أيضًا طريقة أخرى لاستهلاك هذه البذور المغذية، يتم تحضير الطحينة من خلال نقع وتحميص وسحق حوالي ملعقتين كبيرتين من بذور السمسم ، مما يجعلها ممتازة لتقوية المناعة.